Москва, 8 августа, 2024, 14:58 — ИА Регнум. Специалисты отразили массированную DDoS-атаку на региональные сервисы Курской области. Об этом 8 августа сообщили в Минцифры РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Специалисты уже восстановили работу всех ресурсов», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В министерстве уточнили, что нагрузка на сервисы на пике составляла от 35 тыс. до 105 тыс. запросов в секунду на каждый адрес сети. В атаках участвовали IP-адреса, в основном зарегистрированные в Германии и Великобритании.

«Цель злоумышленников — сорвать процесс предоставления социально значимых услуг. Однако хакерам не удалось нанести ущерб инфраструктуре электронного правительства и получить доступ к данным пользователей. Вся информация надёжно защищена, атаки оперативно отражаются», ― добавили в Минцифры.

Как передавало ИА Регнум, ранее 8 августа в администрации региона сообщили, что интернет-ресурсы Курской области подверглись массированной DDoS-атаке. В результате многие сервисы вышли из строя и были временно недоступны.

Замсекретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев 14 апреля заявил, что США и Великобритания, а также подконтрольные им страны поощряют международную деятельность киберпреступников в том случае, если это может нанести ущерб безопасности и экономике России.

По словам Нургалиева, западные спецслужбы активно используют информационные технологии для кибератак на объекты критической российской инфраструктуры, а также с целью разведывательной деятельности.