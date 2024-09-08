Москва, 8 сентября, 2024, 15:54 — ИА Регнум. За три дня голосования в Москве уже отразили 266 кибератак. Система онлайн-голосования работает в штатном режиме. Об этом 8 сентября сообщил журналистам заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Александр Асафов.

ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

Все атаки были успешно отражены.

«Кроме того, отмечен ряд публикаций в Telegram-каналах о якобы препятствиях для голосования бумажным бюллетенем. Все они носят заметный повторяющийся характер. Все такие случаи штаб проверяет — ни о каком недопуске речи не идет, все заявившиеся на голосование с помощью бумажного бюллетеня избиратели получают его», — сказал Асафов.

Штаб зафиксировал порядка 100 подобных сообщений.

Как сообщало ИА Регнум, 6–8 сентября проходят выборы депутатов Московской городской думы восьмого созыва, муниципальных депутатов в восьми муниципальных округах ТиНАО (Бекасово, Вороново и Краснопахорский, Внуковское, Коммунарка, Филимонковский, Щербинка и городском округе Троицк) и в муниципальном округе Куркино. В ночь на 8 сентября в столице были отражены порядка 20 хакерских атак.

Ранее в общественном штабе заявили, что третий день голосования в столице проходит спокойно. За всё время с начала выборов проголосовали почти 3 млн человек. Из них системой онлайн-голосования воспользовались около 2,6 млн человек.

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова отметила, что резко снизилось количество обращений о реальных нарушениях и претензий к тем, кто проводит выборы.