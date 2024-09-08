Москва, 8 сентября, 2024, 10:56 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны уничтожили один украинский дрон над территорией Белгородской области и ещё один беспилотник над территорией Курской области, сообщило 8 сентября Министерство обороны России.

Иван Шилов ИА Регнум Российское ПВО

«Около 09:30 мск пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее, 8 сентября, Минобороны сообщало о трёх украинских дронах, сбитых за ночь над Курской и Белгородской областями.

Ночью украинская армия атаковала село Никольское в Белгородском районе. В результате двое детей получили тяжёлые ранения, пострадала женщина. В селе Никольском после атаки ВСУ вспыхнул крупный пожар на производственном предприятии. Информации о пострадавших нет.

Вечером 7 сентября российские силы ПВО сбили дрон ВСУ над Курской областью. Атаку украинская армия осуществила в 22:25 мск.