Курск, 7 сентября, 2024, 23:06 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны вечером 7 сентября уничтожили над территорией Курской области один беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Украины. Об этом в субботу сообщили в Министерстве обороны России.

Евгений Биятов / «РИА Новости»

«Пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории РФ», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале оборонного ведомства.

Уточняется, что российские военные перехватили воздушную цель в небе над Курской областью около 22:25 по местному времени (совпадает с мск).

Ранее Министерство обороны России сообщало о ещё одном вражеском БПЛА, сбитом над территорией региона около 15:00. Вечером 7 сентября дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотник самолётного типа и в Белгородской области.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 7 сентября силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы подавили украинский дрон в Острогожском районе Воронежской области. В результате его падения вспыхнул пожар, который спровоцировал детонацию взрывоопасных предметов. Губернатор региона Александр Гусев сообщил, что на территории Острогожского района ввели режим чрезвычайной ситуации. Жителей одного из сёл в Воронежской области временно эвакуируют в безопасное место.