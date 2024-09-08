Курск, 8 сентября, 2024, 09:46 — ИА Регнум. Три украинских дрона сбиты за ночь над территорией России, сообщили 8 сентября в Министерстве обороны.

РИА Новости/Евгений Биятов

Украинская армия применила беспилотники самолётного типа.

«Дежурными средствами ПВО два БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области и один над территорией Курской», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, ночью ВСУ атаковали село Никольское в Белгородском районе: двое мальчиков получили тяжёлые ранения, пострадала женщина.

Вечером 7 сентября российские силы ПВО сбили дрон ВСУ над Курской областью. Атаку украинская армия осуществила в 22:25 мск.