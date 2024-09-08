Силы ПВО сбили три дрона ВСУ над Курской и Белгородской областями
Курск, 8 сентября, 2024, 09:46 — ИА Регнум. Три украинских дрона сбиты за ночь над территорией России, сообщили 8 сентября в Министерстве обороны.
РИА Новости/Евгений Биятов
Украинская армия применила беспилотники самолётного типа.
«Дежурными средствами ПВО два БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области и один над территорией Курской», — сообщили в ведомстве.
Как сообщало ИА Регнум, ночью ВСУ атаковали село Никольское в Белгородском районе: двое мальчиков получили тяжёлые ранения, пострадала женщина.
Вечером 7 сентября российские силы ПВО сбили дрон ВСУ над Курской областью. Атаку украинская армия осуществила в 22:25 мск.