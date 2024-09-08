Ханой, 8 сентября, 2024, 09:36 — ИА Регнум. Российские футболисты, задержавшиеся в Ханое из-за тайфуна «Яги», вылетели в Москву, сообщили 8 сентября в пресс-службе сборной России.

Telegram/Сборная России по футболу

«Тайфун уже успокоился, нам разрешили вылет. Мы возвращаемся домой», — написал полузащитник Никита Кривцов в Telegram-канале сборной.

Как сообщало ИА Регнум, 5 сентября российские футболисты в Ханое победили команду из Вьетнама в товарищеском матче со счётом 3:0. Через два дня планировался мачт со сборной Таиланда, но его отменили из-за непогоды.

Синоптики сообщили, что «Яги» надвигается на Ханой и что футболисты вряд ли смогут вылететь в Москву в ночь на 8 сентября. Аэропорт в Ханое временно приостановил вылеты. Российская команда ожидала улучшения погоды.

Тайфун «Яги» накрыл островную часть китайской провинции Хайнань. В результате два человека погибли и 92 пострадали. Из региона эвакуировали более 420 тысяч человек. На севере Вьетнама из-за бушующей стихии погибли четыре человека, ещё 78 пострадали.