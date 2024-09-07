Ханой, 7 сентября, 2024, 17:18 — ИА Регнум. Из-за нелётной погоды футболисты российской сборной по футболу вынуждены находиться в Ханое, хотя запланированный на сегодня, 7 сентября, товарищеский матч с Таиландом отменили.

Сергей Булкин/ТАСС Футболист сборной России Дмитрий Баринов во время тренировки на запасном поле стадиона «Ми Динь»

Международный аэропорт Ханоя закрыли на фоне бушующего в Восточном море тайфуна «Яги».

Сборная России по футболу должна была в четыре часа дня начать встречу с коллегами из Таиланда, но её отменили, и спортсмены рассчитывали ночью улететь в Москву.

Ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец сообщил, что осуществить этот план вряд ли удастся.

«Будет сильный ливень до 9-10 утра. Порыв ветра сейчас почти ураган — 30 метров в секунду. За вечер и ночь выпал 151 миллиметр осадков, что очень много. Во второй половине дня воскресенья ожидается улучшение погоды», — процитировал синоптика «Чемпионат».

Спортсмены находятся в отеле в ожидании хорошей погоды и возобновления авиасообщения.

Как сообщало ИА Регнум, сборная России по футболу 5 сентября в Ханое победила команду из Вьетнама в товарищеском матче со счётом 3:0. Первый гол забил полузащитник Далер Кузяев, затем мяч в свои ворота отправил Ван Тхань Ву. Третий гол забил российский нападающий Тамерлан Мусаев. Сегодня победители должны были сыграть с таиландцами.

Накануне, 6 сентября, синоптики сообщили о приближении к Ханою мощнейшего тайфуна «Яги». Российский футбольный союз официально объявил об отмене состязаний.

Сейчас «Яги» стремительно приближается к Ханою. От него уже пострадала островная часть провинции Хайнань на юге Китая, где два человека погибли и 92 пострадали. Из Хайнаня эвакуировали более 420 тысяч человек.