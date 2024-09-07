Пекин, 7 сентября, 2024, 11:06 — ИА Регнум. В результате прохождения супертайфуна «Яги» вечером 6 сентября по территории южной китайской островной провинции Хайнань как минимум два человека погибли и ещё 92 пострадали. Об этом 7 сентября сообщило агентство Xinhua.

Синьхуа

Уточняется, что от разгула стихии 12 человек пострадали в городе Вэньчане и ещё 80 — в городе Хайкоу.

Впоследствии, когда ветер и дождь стихли, на острове Хайнань понизили уровень режима экстренного реагирования на стихийные бедствия и начали срочно проводить восстановительные работы. На данный момент 51 из 89 заблокированных в результате прохождения тайфуна магистралей уже расчищена.

Как сообщало ИА Регнум, 6 сентября запланированный на субботу товарищеский матч между сборными России и Таиланда оказался под угрозой отмены из-за тайфуна. Отмечалось, что, по прогнозам синоптиков, в Ханой вечером 7 сентября придёт тайфун «Яги», который может оказаться сильнейшим за последние несколько лет.

Утром 7 сентября Федерация футбола Вьетнама отложила дату проведения матча сборных России и Таиланда по футболу из-за надвигающегося на Ханой супертайфуна «Яги». Встречу, по предварительным данным, перенесут на 8 сентября, и она начнётся в 20:00 по местному времени (16:00 мск).