Париж, 8 сентября, 2024, 00:30 — ИА Регнум. Задержание основателя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции может перерасти в угрозу потенциалу всего высокотехнологического сектора. Об этом 6 сентября сообщило издание The National.

ИА Регнум Дуров, арест, TON

«Проблемы, с которыми столкнулся основатель Telegram Павел Дуров, вероятно, станут переломным моментом, когда позитивные настроения в мировом технологическом секторе достигли своего пика», — говорится в материале.

Отмечается, что задержание Дурова стало беспрецедентным случаем, который показал инвесторам и сотрудникам компаний необходимость с осторожностью подходить к тому, что в будущем высокотехнологический сектор может оказаться под государственным надзором.

В качестве одного из примеров авторы материала приводят американского предпринимателя, владельца социальной сети X и генерального директора компаний SpaceX и Tesla Илона Маска, который может столкнуться с давлением со стороны властей.

Как передавало ИА Регнум, ранее портал TechCrunch сообщил, что Telegram после задержания Дурова намерен изменить свою политику безопасности. В частности, речь идёт о модерации приватных каналов и чатов.

Павла Дурова задержали 24 августа в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа. 28 августа прокуратура предъявила основателю Telegram обвинения в 10 уголовных преступлениях, по которым ему грозит до 10 лет тюремного заключения.

По итогам судебного заседания основателя Telegram освободили из-под стражи под надзор с залогом в размере 5 млн евро. По данным Paris Match, предпринимателю запретили покидать страну в течение шести месяцев, а залог, который он обязан внести, разделён на несколько частей.

В своём первом после задержания заявлении Павел Дуров призвал страны, у которых появились претензии к интернет-платформе, подавать судебный иск против самого сервиса, а не преследовать главу платформы.