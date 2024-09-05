Париж, 5 сентября, 2024, 23:25 — ИА Регнум. Основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову, задержанному во Франции в конце прошлого месяца, в соответствии с решением суда запрещено покидать территорию страны в течение полугода. Об этом сообщил французский журнал Paris Match.

Global Look Press

«Помещённому под судебный надзор под залог в размере пяти миллионов евро Павлу Дурову запрещено покидать территорию Франции в течение следующих шести месяцев», — говорится в материале.

Отмечается, что залог, который Дуров обязан внести, разделён на несколько частей. Из этой суммы один миллион евро выплачивается немедленно, а остальные четыре миллиона евро разделены на восемь равных ежемесячных платежей.

Как передавало ИА Регнум, Дурова задержали 24 августа в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа. По данным французского телеканала TF1, перед задержанием предпринимать успел забрать свой багаж и пройти в VIP-зал аэропорта в сопровождении помощницы и телохранителя.

28 августа прокуратура предъявила основателю Telegram обвинения в десяти уголовных преступлениях, по которым ему грозит до 10 лет тюремного заключения.

По итогам судебного заседания Дурова освободили из-под стражи под надзор с залогом в размере 5 млн евро. Также ему запретили покидать территорию Франции и обязали дважды в неделю отмечаться в полицейском участке. Позднее в прокуратуре Парижа уточнили, что Дуров, согласно нормам надзора, обязан проживать по одному адресу. По данным Paris Match, предприниматель до конца недели может вселиться в новое жильё в столице Франции.