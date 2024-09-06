Вашингтон, 6 сентября, 2024, 10:55 — ИА Регнум. Мессенджер Telegram после ареста генерального директора Павла Дурова намерен изменить свою политику безопасности и начать модерировать приватные чаты, сообщил портал TechCrunch.

(сс) bssmadeit

По данным портала, в четверг вечером из раздела, где размещены ответы на часто задаваемые вопросы (FAQ), исчезла информация о том, что приватные чаты защищены от запросов на модерацию.

«Во всех продуктах Telegram есть кнопка «Пожаловаться», которая позволяет сообщать о незаконном контенте нашим модераторам», — сообщает руководство мессенджера в обновленном разделе.

Также в разделе FAQ появился адрес электронной почты, на который модераторам Telegram можно направить запрос на удаление контента. Для этого к письму необходимо приложить ссылку на соответствующие материалы.

Портал отмечает, что изменения в политике безопасности мессенджер официально не анонсировал.

Как сообщало ИА Регнум, Дурова задержали 24 августа в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа. 28 августа прокуратура предъявила основателю Telegram обвинения в 10 уголовных преступлениях, по которым ему грозит до десяти лет тюремного заключения.

По итогам судебного заседания основателя Telegram освободили из-под стражи под надзор с залогом в размере 5 млн евро. По данным Paris Match, предпринимателю запретили покидать страну в течение шести месяцев, а залог, который он обязан внести, разделён на несколько частей.

В своём первом заявлении Дуров призвал страны, у которых появились претензии к интернет-платформе, подавать судебный иск против самого сервиса, а не преследовать главу платформы.