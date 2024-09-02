Дублин, 2 сентября, 2024, 18:20 — ИА Регнум. Нападение украинских формирований на Курскую область ослабило их, в результате чего Вооружённые силы России нанесли Вооружённым силам Украины (ВСУ) серию сокрушительных ударов на восточном фронте, что приближает конец главы киевского режима Владимира Зеленского. Такое мнение 2 сентября высказал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X (ранее Twitter).

ИА Регнум

По словам Боуза, после неудачной атаки украинских боевиков на Курскую область армия России прорвала их оборону в восточной части фронта, почти каждый день освобождая населённые пункты, которые киевский режим контролировал с 2014 года.

«Операция в Курской области, как и ожидалось, может стать реальным началом конца Зеленского», — написал он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 2 сентября президент России Владимир Путин заявил, что украинские формирования провокацией в Курской области пытались остановить стремительное наступление российских войск в Донбассе. Однако киевский режим не смог реализовать свой замысел, добавил глава государства.

Президент также указал на то, что армия России в зоне спецоперации сейчас освобождает территории квадратными километрами. Таких темпов наступления российских военных в Донбассе не было давно, отметил Путин.

Украинские боевики с 6 августа начали нападение на Курскую область. Российские военные остановили их в приграничных районах, не позволив ВСУ пройти вглубь территории РФ. По данным на 2 сентября, общие потери украинской армии на курском направлении превысили 8,9 тыс. бойцов.