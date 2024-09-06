Осло, 6 сентября, 2024, 08:40 — ИА Регнум. Успехи Вооружённых сил России в зоне проведения специальной военной операции приводят к каскадному обрушению обороны украинских формирований. Такое мнение 4 сентября высказал норвежский профессор Гленн Дизен в статье на платформе Substack.

ИА Регнум

«Мы вступили в финальную стадию конфликта из-за каскадного обрушения [обороны ВСУ]. Украина испытывает логистические проблемы, также ощущается нехватка оружия и боеприпасов, которая не даёт [её] бойцам действовать эффективно», — написал он.

По словам эксперта, на этом фоне одерживающая верх армия России наращивает давление на фронте, что вынуждает киевский режим принимать поспешные решения, ещё больше ухудшающие ситуацию для украинских боевиков.

Профессор отметил, что российские военные увеличили глубину и интенсивность ракетных ударов, а штурмовые части ВС РФ прорываются через хорошо защищённые линии украинской обороны.

«Удары по энергетической сети Украины снижают боеспособность ВСУ и сокращают промышленное производство», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 5 сентября официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что российские войска группировки «Центр» освободили населённый пункт Заветное в ДНР. Он уточнил, что армия России на этом направлении за сутки нанесла удары по живой силе и технике семи бригад ВСУ в Дзержинске, Красноармейске (украинское название Покровск), Щербиновке, Гродовке, Журавке, Михайловке, Селидово и Мемрике в ДНР.

Ранее в этот же день в российских силовых структурах рассказали, что штурмовые группы ВС РФ прорвали оборону украинских боевиков около Клещеевки на артёмовском направлении. Отмечалось, что ВСУ в последние недели понесли на этом участке большие потери.

Президент России Владимир Путин заявил 5 сентября, что большие потери могут обернуться для противника обрушением фронта на важных направлениях и утратой боеспособности. Глава государства уточнил, что именно этого и добивается российская сторона.