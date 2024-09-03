Welt: ВС России освободили наибольшее число территорий с октября 2022 года
Берлин, 3 сентября, 2024, 15:15 — ИА Регнум. Вооружённые силы России, которые успешно ведут продвижение в Донбассе, в августе освободили в общей сложности 477 кв. км территории, что стало наибольшим количеством освобождённых ими территорий с октября 2022 года. Об этом 3 сентября сообщило немецкое издание Welt со ссылкой на Институт изучения войны.
Отмечается, что армия России смогла этого добиться, несмотря на нападение украинских боевиков на Курскую область.
«Это самый большой прирост территорий с октября 2022 года, который соответствует продвижению более чем в 15 кв. км в день в августе», — говорится в публикации.
Автор статьи уточнил, что имеет в виду Красноармейск в ДНР (украинское название — Покровск), имеющий для Киева стратегическое значение, от которого российских военных сейчас отделяет всего 7 км.
Как сообщало ИА Регнум, по информации Минобороны, за неделю, с 24 по 30 августа, армия России освободила в зоне спецоперации семь населённых пунктов — Стельмаховку в Луганской Народной Республике (ЛНР), село Синьковка в Харьковской области, а также Константиновку, Орловку, Камышёвку, Николаевку и Новожеланное в Донецкой Народной Республике (ДНР).
Представители силовых структур ДНР 3 августа рассказали, что группировка украинских боевиков в городе Угледаре оказалась в полукольце окружения. Отмечалось, что армия России постепенно сжимает кольцо вокруг города.
Президент РФ Владимир Путин 2 сентября рассказал, что российские войска освобождают территории в зоне проведения спецоперации квадратными километрами. Глава государства подчеркнул, что армия России также разберётся с украинскими бандитами в Курской области, которые попытались дестабилизировать обстановку в приграничье.