Берлин, 3 сентября, 2024, 15:15 — ИА Регнум. Вооружённые силы России, которые успешно ведут продвижение в Донбассе, в августе освободили в общей сложности 477 кв. км территории, что стало наибольшим количеством освобождённых ими территорий с октября 2022 года. Об этом 3 сентября сообщило немецкое издание Welt со ссылкой на Институт изучения войны.

Станислав Красильников/РИА Новости

Отмечается, что армия России смогла этого добиться, несмотря на нападение украинских боевиков на Курскую область.

«Это самый большой прирост территорий с октября 2022 года, который соответствует продвижению более чем в 15 кв. км в день в августе», — говорится в публикации.

Автор статьи уточнил, что имеет в виду Красноармейск в ДНР (украинское название — Покровск), имеющий для Киева стратегическое значение, от которого российских военных сейчас отделяет всего 7 км.

Как сообщало ИА Регнум, по информации Минобороны, за неделю, с 24 по 30 августа, армия России освободила в зоне спецоперации семь населённых пунктов — Стельмаховку в Луганской Народной Республике (ЛНР), село Синьковка в Харьковской области, а также Константиновку, Орловку, Камышёвку, Николаевку и Новожеланное в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Представители силовых структур ДНР 3 августа рассказали, что группировка украинских боевиков в городе Угледаре оказалась в полукольце окружения. Отмечалось, что армия России постепенно сжимает кольцо вокруг города.

Президент РФ Владимир Путин 2 сентября рассказал, что российские войска освобождают территории в зоне проведения спецоперации квадратными километрами. Глава государства подчеркнул, что армия России также разберётся с украинскими бандитами в Курской области, которые попытались дестабилизировать обстановку в приграничье.