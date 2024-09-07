Москва, 7 сентября, 2024, 17:20 — ИА Регнум. Следствие по делу о мошенничестве, в ходе которого певица Лариса Долина продала квартиру, находится в самом разгаре. Об этом она 7 сентября рассказала журналистам на избирательном участке.

РИА Новости/Анатолий Медведь

«Следствие идёт, следственные действия в самом разгаре. В интересах следствия ничего добавить не могу, к сожалению», — процитировало её «РИА Новости».

Долина подчеркнула, что настроена по-боевому.

Как передавало ИА Регнум, 13 августа ряд СМИ сообщил о попытке проникновения в московскую квартиру Долиной. Это оказались новые владельцы жилья, заплатившие за него. Их не пустили внутрь. В это время злоумышленники взломали аккаунты артистки в соцсетях и от её лица заявили, что певица продала квартиру за 112 млн рублей и заложила дачу за 50 млн рублей, чтобы отправить деньги украинской группировке «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в России).

Долина после этого опубликовала видео, в котором заявила, что стала жертвой мошенников. Она сообщила о взломе своих страниц в соцсетях, подчеркнув, что в последних постах нет ни слова правды. Провокационные заявления были удалены.

Певица также подала иск в суд, чтобы вернуть квартиру, проданную в ходе мошеннической схемы. Ответчиком по делу проходит Полина Лурье. Она в свою очередь подала встреченный иск к певице, оспаривая у неё право на квартиру.

По мнению юриста Александра Добровинского, покупатели квартиры Долиной могут быть не связаны с мошенниками. Если суд это установят, то их, вероятно, признают потерпевшей стороной.