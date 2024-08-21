Москва, 21 августа, 2024, 14:49 — ИА Регнум. Пострадавшая от мошенников эстрадная певица Лариса Долина обратилась с иском в Хамонический суд Москвы, пытаясь вернуть проданную обманным путём квартиру. Об этом стало известно в среду, 21 августа, из информации, размещённой на портале столичных судов общей юрисдикции.

Алексей Никольский/РИА Новости Лариса Долина

Истцом выступает артистка, ответчиком — П. А. Лурье. Долина требует признать недействительной сделку по продаже квартиры. Интересы певицы в суде будет представлять М. М. Пухова.

Дело 21 августа передали судье Перепелковой Т. Г. На 13 сентября назначено проведение беседы по иску.

Как предавало ИА Регнум, 13 августа ряд СМИ сообщили, что в московскую квартиру Долиной пытались проникнуть неизвестные. По информации Telegram-канала «112», это оказались новые владельцы жилья, купившие его за 100 млн рублей, но их не пустили внутрь. В это время злоумышленники взломали страницы артистки в соцсетях и от её лица заявили, что певица продала квартиру за 112 млн рублей и заложила дачу за 50 млн рублей, чтобы спонсировать украинскую группировку «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в России).

Долина в тот же день заявила, что пострадала от мошенников. Она также сообщила о взломе своих страниц в соцсетях и подчеркнула, что в последних публикациях от её лица нет ни слова правды. По предварительным данным следствия, злоумышленники находятся на Украине.

Представитель певицы Сергей Пудовкин 14 августа сообщил, что мошенники также сгенерировали нейросетью изображение артистки и обратились в организацию микрозаймов, чтобы получить кредиты. Он подчеркнул, что Долина не нуждается в этом.

Юрист Александр Добровинский, комментируя происшествие с Долиной, заявил, что покупатель квартиры может быть не связан с мошенниками. Если это установят, то его также могут признать пострадавшей стороной.