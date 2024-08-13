Москва, 13 августа, 2024, 15:39 — ИА Регнум. Российская певица Лариса Долина заявила 13 августа в своём Telegram-канале, что стала жертвой мошенников. Таким образом она прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о том, что неизвестные пришли отнимать её квартиру.

Кадр из видео

«Я стала жертвой мошенников. В отношении меня совершены очень изощрённые и спланированные мошеннические действия», — призналась артистка.

По её словам, по данному факту возбуждено уголовное дело, а на её квартиру наложен арест. Предварительным следствием установлено, уточнила Долина, что мошенники находятся на территории Украины. Появившееся в соцсетях обращение, сделанное якобы от неё, певица назвала чудовищным фейком, в котором нет ни слова правды.

«В интересах предварительного расследования более каких-то углубленных комментариев я сейчас дать не могу», — добавила Лариса Долина.

Ранее в некоторых СМИ появились сообщения, что Долина могла стать жертвой мошенников, которые пришли отнимать её квартиру утром 13 августа. По данным Telegram-канала «112», певица действительно продала квартиру за 100 млн рублей, но новых собственников по каким-то причинам пока не пустили внутрь.

В это же время социальные сети певицы подверглись взлому. Так, на официальных страницах Долиной взломщики опубликовали символику Украины и сообщения от имени певицы о том, что она якобы продала квартиру за 112 млн рублей и заложила свою дачу за 50 млн, чтобы спонсировать украинский батальон Азов (террористическая организация, деятельность которой запрещена в России).