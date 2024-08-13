Москва, 13 августа, 2024, 15:10 — ИА Регнум. Московская квартира российской певицы Ларисы Долиной, в которую 13 августа пытались проникнуть неизвестные люди, действительно принадлежит им. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

Ранее в некоторых СМИ появились сообщения, что Долина могла стать жертвой мошенников, которые утром пришли отнимать её квартиру.

По данным Telegram-канала «112», певица действительно продала квартиру за 100 млн рублей, но новых собственников не пустили внутрь. На данный момент в ситуации разбираются правоохранительные органы.

В это же время социальные сети певицы подверглись взлому. Так, на официальных страницах Долиной взломщики опубликовали символику Украины и сообщения от имени певицы о том, что она якобы продала квартиру за 112 млн рублей и заложила свою дачу за 50 млн, чтобы спонсировать украинскую группировку «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в России).

На данный момент все сообщения со страниц певицы удалены.

Как передавало ИА Регнум, в апреле мошенники выманили у актёра Павла Деревянко 300 тысяч рублей со взломанного аккаунта его знакомого в Telegram. Сначала «друг» попросил 300 тыс., а потом ещё 250 тыс. рублей. Именно после второй просьбы Деревянко понял, что имеет дело с мошенниками.