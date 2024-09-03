Москва, 3 сентября, 2024, 11:08 — ИА Регнум. Купившая у мошенников квартиру Ларисы Долиной Полина Лурье подала встречный иск к артистке. Как стало известно ИА Регнум, дело в категории «Иные жилищные споры» поступило в суд 28 августа.

Виталий Белоусов/РИА Новости

Его передали судье Перепелковой Т. Г. На 13 сентября назначено проведение беседы по иску.

Истцом выступает Лурье. Ответчиками, помимо артистки, значатся Долина А. А. и Долина А. И. в лице законного представителя Долиной А. А.

Как предавало ИА Регнум, 13 августа ряд СМИ сообщили, что в московскую квартиру Долиной пытались проникнуть неизвестные. По информации Telegram-канала «112», это оказались новые владельцы жилья, купившие его за 100 млн рублей, но их не пустили внутрь. В это время злоумышленники взломали страницы артистки в соцсетях и от её лица заявили, что певица продала квартиру за 112 млн рублей и заложила дачу за 50 млн рублей, чтобы спонсировать украинскую группировку «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в России).

Долина в тот же день сообщила, что пострадала от мошенников. Она также рассказала о взломе своих страниц в соцсетях и подчеркнула, что в последних публикациях от её лица нет ни слова правды.

Юрист Александр Добровинский, комментируя происшествие с Долиной, заявил, что покупатель квартиры может быть не связан с мошенниками. Если это установят, то его также могут признать пострадавшей стороной.

21 августа стало известно об иске, который Долина подала к Лурье, пытаясь вернуть проданную обманным путём квартиру.