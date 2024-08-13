Москва, 13 августа, 2024, 18:19 — ИА Регнум. Певица Лариса Долина может лишиться своих денег от проданной с подачи мошенников квартиры в столице, если аферистов не удастся установить, заявил 13 августа «Москве 24» юрист Александр Добровинский.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Он пояснил, что оспаривать какую-либо сделку можно с человеком или организацией, с которыми есть диалог в рамках гражданского процесса. То есть сделать подобное с мошенниками невозможно, подчеркнул эксперт.

«Этот вопрос можно решить только в уголовном процессе, если их найдут, шайку разоблачат и будут выяснены все обстоятельства», — указал Добровинский.

Если покупатели не связаны с мошенниками, они тоже могут быть пострадавшей стороной, подчеркнул юрист.

Как передавало ИА Регнум, Лариса Долина подтвердила 13 августа, что стала жертвой мошенников. По её словам, по данному факту возбуждено уголовное дело, а на её квартиру наложен арест. Предварительным следствием установлено, уточнила Долина, что мошенники находятся на территории Украины. Появившееся в соцсетях обращение, сделанное якобы от неё, певица назвала чудовищным фейком, в котором нет ни слова правды.

Ранее в некоторых СМИ появились сообщения, что Долина могла стать жертвой мошенников, которые пришли отнимать её квартиру утром 13 августа. По данным Telegram-канала «112», певица действительно продала квартиру за 100 млн рублей, но новых собственников по каким-то причинам пока не пустили внутрь.

В это же время социальные сети певицы подверглись взлому. Так, на официальных страницах Долиной взломщики опубликовали символику Украины и сообщения от имени певицы о том, что она якобы продала квартиру за 112 млн рублей и заложила свою дачу за 50 млн, чтобы спонсировать украинский батальон Азов (террористическая организация, деятельность которой запрещена в России).