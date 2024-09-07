Москва, 7 сентября, 2024, 11:57 — ИА Регнум. В российскую армию в 2022–2023 годах было поставлено по завышенным ценам более 9,1 млн некачественных сухпайков, сообщается в материалах уголовного дела, фигурантами которого являются руководители Грязинского пищевого комбината.

Андрей Грязнов/ТАСС

«Заключением специалиста установлено, что завышение цены на поставленные по двум государственным контрактам индивидуальные рационы питания в количестве 9 115 406 штук составило не менее 1,3 млрд рублей», — процитировало документ агентство ТАСС.

Как отмечается в материалах дела, в 2022–2023 годах трое фигурантов — Валерий Ковалевич, Александр Михайленко и Эльвира Смирнова — присвоили себе деньги Минобороны России на общую сумму не менее 1,3 млрд рублей под видом заключения госконтрактов на оказание услуг по питанию для нужд армии.

Как показали результаты лабораторного исследования, индивидуальные рационы питания не соответствуют техническим условиям и запрещены к использованию по назначению.

Как сообщало ИА Регнум, 26 июля суд отправил в СИЗО экс-замминистра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова, отвечавшего ранее за материально-техническое обеспечение российской армии. Его подозревают в участии в коррупционной схеме по поставке в армию некачественного продовольствия. По версии следствия, он покровительствовал руководству Грязинского пищевого комбината.

Басманный суд Москвы 20 апреля арестовал топ-менеджеров Грязинского пищевого комбината Михаленко, Ковалевича и Смирнову по делу о растрате при поставке сухпайков для российской армии. Им предъявили обвинения по ч. 4 ст. 160 УК («Хищение чужого имущества путём присвоения или растраты в составе организованной группы либо в особо крупном размере»).