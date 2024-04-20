Москва, 20 апреля, 2024, 19:02 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы 20 апреля постановил арестовать топ-менеджеров АО «Грязинский пищевой комбинат», проходящих фигурантами по делу о растрате при поставке сухих пайков для российской армии. Об этом сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

ИЗВЕСТИЯ/Владимир Суворов

Суд отправил под стражу Александра Михаленко, Валерия Ковалевича и Эльвиру Смирнову до 19 июня 2024 года. Им предъявили обвинение по статье ч. 4 ст. 160 УК, предусматривающей присвоение имущества или растрату в особо крупном размере. По версии следствия обвиняемые ненадлежащим образом исполняли обязательства по договору о поставке питания для нужд Минобороны, они поставляли некачественную продукцию и завышали цены на неё.

Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц, все трое арестованных состоят в совете директоров АО «Грязинский пищевой комбинат» (Липецкая область), производящего сухпайки и консервы.

Как сообщало ИА Регнум, 5 апреля Басманный суд арестовал гендиректора ООО «ГК «Пикет» Андрея Есипова по делу о поставке в российскую армию некачественных бронежилетов. Его обвиняют в мошенничестве в крупном размере. Компания поставила 20 бронежилетов для бойцов в зону СВО.

В июне 2023 года в Москве возбудили уголовное дело из-за хищения денег в ходе закупки для Минобороны медицинских масок. Правоохранители оценили ущерб в 13 млн рублей. ООО «Морская лига» не исполнила все обязательства по договору.