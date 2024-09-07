Москва, 7 сентября, 2024, 11:48 — ИА Регнум. Экспертиза сочла некачественными сухие пайки, фигурирующие в уголовном деле о хищении имущества у Минобороны РФ, и запретила их использование. Информация содержится в судебных документах.

РИА Новости/Михаил Воскресенский

«Согласно извещениям о результатах лабораторного исследования, индивидуальные рационы питания не соответствуют техническим условиям и запрещены к использованию по назначению», — процитировало 7 сентября «РИА Новости» выдержку из материалов.

Как сообщало ИА Регнум, в конце апреля Басманный суд Москвы арестовал топ-менеджеров АО «Грязинский пищевой комбинат», проходящих фигурантами по делу о растрате при поставке сухих пайков для российской армии. Александру Михаленко, Валерию Ковалевичу и Эльвире Смирновой предъявили обвинение по статье ч. 4 ст. 160 УК, предусматривающей присвоение имущества или растрату в особо крупном размере.

Установлено, что обвиняемые ненадлежащим образом исполняли обязательства по договору о поставке питания для нужд Минобороны, они поставляли некачественную продукцию и завышали цены на неё.

26 июля арестовали экс-замминистра обороны России генерала армии Дмитрия Булгакова, который ранее отвечал за материально-техническое обеспечение Министерства обороны. Против него возбудили дело. Булгакова поместили в следственный изолятор № 2 (СИЗО-2, «Лефортово»). Генерала подозревают в участии в коррупционной схеме по поставке некачественных продуктов. По версии следствия, он покровительствовал руководству «Грязинского пищевого комбината».