Москва, 30 июля, 2024, 17:31 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в доме бывшего заместителя министра обороны генерала армии Дмитрия Булгакова, арестованного по обвинению в коррупции, в ходе которых были найдены весьма необычные картины.

Сергей Бобылев/ТАСС

Помимо традиционных портретов, как следует из попавших в Сеть кадров, Булгаков хранил полотна, на которых предстаёт вместе с некоторыми коллегами в героических образах в «декорациях» разных знаковых для России эпох. Так, одна из картин выполнена по мотивам «Совета в Филях» художника Алексея Кившенко. У генерала нашли и холсты, на которых он изображён в виде чекиста, героя трудового народа, а также в форме офицера Российской империи времён Отечественной войны 1812 года. Также следователи обнаружили портрет Булгакова из алмазной мозаики.

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Были ли помимо картин обнаружены ещё какие-то предметы или денежные средства, не уточняется.

Как передавало ИА Регнум, о задержании генерала Булгакова, ранее ответственного за материально-техническое обеспечение Минобороны, по делу о коррупции стало известно 26 июля. По решению суда его поместили в СИЗО-2 («Лефортово»). Экс-замминистра подозревают в участии в коррупционной схеме по поставке в войска некачественного продовольствия по завышенным ценам.

По данным следствия, он покровительствовал руководству «Грязинского пищевого комбината» — поставщика некачественных продуктов. Комбинат в период с 2014 по 2021 год выиграл 11 закупок на 34,6 млн рублей. В рамках этого же уголовного дела в апреле задержали троих членов совета директоров комбината — Александра Михаленко, Валерия Ковалевича и Эльвиру Смирнову.

27 июля стало известно, что активы Булгакова арестовали по решению суда. Суд отказался смягчить ему меру пресечения и оставил в СИЗО.