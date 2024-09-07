Москва, 7 сентября, 2024, 11:17 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки в конце концов распадутся в ходе неминуемой новой гражданской войны в этой стране. Такое мнение 7 сентября высказал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Global Look Press/PPI/Keystone Press Agency

По его словам, ни экс-президент США и кандидат на пост главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп, ни вице-президент США и кандидат от Демпартии Камала Харрис в случае их избрания американским президентом не отменят санкции Вашингтона против России.

Медведев также напомнил, что западные санкции против Советского Союза существовали в течение всего XX века и вернулись в виде антироссийских санкций в XXI веке в беспрецедентном масштабе.

«Поэтому для всех нас — sanctions forever [санкции навсегда]. Вернее — до распада США в ходе неминуемой новой гражданской войны. Ведь Голливуд недаром снимает о ней фильмы», — написал он в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, 6 сентября американский журналист Такер Карлсон заявил, что Вашингтон вводит санкции против российских СМИ в попытках заглушить критику в адрес администрации президента Джо Байдена. Журналист подчеркнул, что не понимает, каким образом подобное может происходить, добавив, что действующая американская администрация приняла слишком много беспрецедентных решений.

США 4 сентября ввели санкции против медиагруппы «Россия сегодня», «РИА Новости», Sputnik, а также телеканала RT и его главного редактора Маргариты Симоньян. В Вашингтоне объяснили это решение тем, что попавшие в чёрный список СМИ якобы причастны к вмешательству в американские президентские выборы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 6 сентября назвал новые обвинения и санкции США в адрес России попыткой оказывать давление на Москву и россиян. Он подчеркнул, что Россия решительно осуждает такую линию и считает её неприемлемой.