Вашингтон, 7 сентября, 2024, 01:00 — ИА Регнум. Власти Соединённых Штатов Америки вводят санкции в отношении российских СМИ в попытках заглушить критику в адрес администрации президента Джо Байдена. Такое мнение 6 сентября выразил американский журналист Такер Карлсон.

Иван Шилов ИА REGNUM Такер Карлсон

«Это невероятно! То есть, по сути, «министерство юстиции» в администрации Байдена глушит критику в адрес администрации Байдена», — заявил Карлсон в ходе выступления на мероприятии в Калифорнии, видеозапись которого опубликована на его странице в социальной сети X.

Такер Карлсон подчеркнул, что не понимает, каким образом подобное может происходить. По его словам, администрация Байдена приняла слишком много беспрецедентных решений.

Также журналист обратил внимание, что с видеохостингов, в том числе с YouTube, начал исчезать контент консервативных авторов, которых американский минюст обвинил в якобы связях с иностранным государством.

Как передавало ИА Регнум, 4 сентября Соединённые Штаты ввели санкции против медиагруппы «Россия сегодня», «РИА Новости», Sputnik, а также телеканала RT и его главного редактора Маргариты Симоньян. Американские власти объяснили это тем, что попавшие в чёрный список СМИ якобы причастны к вмешательству в президентские выборы в США.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отметила, что США в новых санкциях против российских СМИ переплюнули сами себя, не сумев полностью озвучить принятые меры. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что новые антироссийские санкции являются очередной попыткой оказать давление на Россию.