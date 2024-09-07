Москва, 7 сентября, 2024, 10:33 — ИА Регнум. В ближайших планах президента России Владимира Путина нет зарубежных поездок. Об этом 7 сентября сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с ТАСС.

EPA/LUONG THAI LINH/TASS

Как сообщало ИА Регнум, последний зарубежный визит Путина состоялся 2–3 сентября. Российский лидер посетил Монголию по приглашению коллеги Ухнаагийна Хурэлсуха для участия в торжественных мероприятиях, посвящённых 85-летию совместной победы советских и монгольских вооружённых сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол.

Главы государств провели переговоры в Улан-Баторе, в ходе которых российский лидер пригласил президента Монголии посетить Россию, а также принять участие в праздновании 80-летия Победы СССР над нацистской Германией в Москве.

Стороны обсудили отношения между двумя государствами. Как отметил Путин, кроме экономики и политики, Москва и Улан-Батор ведут эффективную работу по гуманитарным направлениям, включая сферу образования.