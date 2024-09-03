Улан-Батор, 3 сентября, 2024, 09:21 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин пригласил своего монгольского коллегу Ухнаагийна Хурэлсуха посетить Россию. Об этом глава государства сообщил 3 сентября в ходе переговоров в узком составе.

Сергей Карпухин/POOL/ТАСС

«Я хотел бы пригласить вас в Россию, в Казань, где у нас в этом году пройдет саммит БРИКС. Это будет первое мероприятие такого уровня после расширения этой организации. Надеюсь, вы примете участие в формате БРИКС+. Ждём вас», — сказал глава государства.

Также российский лидер предложил Хурэлсуху обсудить взаимодействие России и Монголии в различных областях, прежде всего в экономике.

Встрече глав государств проходит в юрте внутри Государственного дворца ― уникальном строении, созданном с учётом традиций и символов монголов. Перед началом встречи Владимир Путин оставил запись в книге почётных гостей.

Планируется, что главы государств обменяются мнениями по актуальным международным и региональным проблемам, а также обсудят перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства.

Как сообщало ИА Регнум, саммит межгосударственной организации БРИКС пройдёт в Казани 22–24 октября. В числе прочего на саммите планируется обсудить вопрос о расширении организации.

Россия пригласила на мероприятие 36 иностранных лидеров. По словам помощника президента РФ по международным делам Юрия Ушакова,18 лидеров уже подтвердили своё участие. В частности, поездку на саммит планирует председатель КНР Си Цзиньпин.

Помимо стран — членов организации на саммит пригласили лидеров стран СНГ, лидеров государств — председателей во влиятельных региональных интеграционных объединениях в Африке, Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии, а также глав стран, которые претендуют на членство в организации или заинтересованы в сотрудничестве с БРИКС.

Россия с 1 января текущего года приняла эстафету председательства в БРИКС. С 2010 года в БРИКС входили Россия, Китай, Индия, Бразилия и ЮАР. С начала текущего года к объединению присоединились Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия.