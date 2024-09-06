Вашингтон, 7 сентября, 2024, 00:52 — ИА Регнум. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск назвал интересными слова президента России Владимира Путина о поддержке вице-президента США Камалы Харрис. Об этом он сообщил 6 сентября на своей странице в социальной сети X.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

«Интересно», — написал Маск, комментируя сообщение одного из пользователей, процитировавшего президента России.

5 сентября Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что фаворитом Москвы на предстоящих президентских выборах в США после отказа Джо Байдена участвовать в предвыборной гонке стала вице-президент и кандидат в президенты страны от Демократической партии Камала Харрис. Глава российского государства также отметил её заразительный смех.

В то же время Владимир Путин отметил, что выбор президента США является делом американского народа и Россия будет относиться к нему с уважением.

Как передавало ИА Регнум, позднее кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что не знает, как следует относиться к словам Путина о поддержке Харрис. Кроме того, после слов Владимира Путина американский миллиардер Дэвид Сакс в шуточной манере призвал американцев отвергнуть Камалу Харрис. По мнению лидера британской партии «Наследие» Дэвида Кёртена, высказывание президента России является примером «отличного троллинга».

6 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что обвинения в сторону Москвы по поводу якобы вмешательства в президентские выборы в Соединённых Штатах не соответствуют действительности.