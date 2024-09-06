Москва, 6 сентября, 2024, 17:42 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал чушью обвинения США в адрес РФ по поводу якобы вмешательства в американские выборы.

Егор Алеев/ТАСС

«Это не первый раз, когда Россию обвиняют во вмешательстве в американские выборы. Конечно, это чушь. Мы не вмешиваемся», — заявил он, отвечая на вопросы газеты The Washington Post.

Ранее в этот же день, 6 сентября, официальный представитель Кремля назвал новые обвинения и санкции США попыткой давления на Россию. По его словам, так американская сторона продолжает попытки оказывать давление на россиян и российские СМИ, которые занимаются информированием граждан и мирового сообщества о том, что происходит в мире с российской точки зрения.

Президент России Владимир Путин заявил 5 сентября, что фаворитом Кремля на президентских выборах в США был действующий глава государства Джо Байден, однако после снятия последнего с гонки Москва будет поддерживать кандидата на пост главы Белого дома от демократов Камалу Харрис. Российский лидер отметил, что одним из её положительных качеств является заразительный смех. Однако Путин добавил, что выбирать президента США будет американский народ, а Россия отнесётся к выбору с уважением.

После слов Путина об американских выборах Белый дом выступил с заявлением о том, что определять будущего президента США будет американский народ.

Французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо 5 сентября выразил мнение, что США обвиняют Россию из-за высоких шансов кандидата от республиканской партии Дональда Трампа одержать победу на президентских выборах в США. Он также назвал обвинения в адрес РФ немыслимыми. Политик напомнил, что подобное уже происходило в 2016 году, хотя с того времени все обвинения официально опровергли.