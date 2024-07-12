Будапешт, 12 июля, 2024, 18:05 — ИА Регнум. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 12 июля опубликовал видео своего приезда во Флориду на встречу с экс-президентом США Дональдом Трампом. Кадры запечатлели в том числе интерьер резиденции бывшего главы Белого дома в Мар-а-Лаго.

Orbán Viktor/X

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3901566" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Орбан показал в сети кадры из поместья Трампа Мар-а-Лаго в США

На кадрах — прилёт венгерского политика во Флориду и тёплая встреча Орбана представителями Трампа у самолёта. На следующих кадрах Трамп и Орбан стоят на крыльце резиденции, а затем фотографируются в помещении. Попали в объектив и элементы интерьера поместья.

Как сообщало ИА Регнум, Орбан отправился на встречу с Трампом в Мар-а-Лаго после саммита НАТО, который 9–11 июля проходил в Вашингтоне. Глава венгерского правительства заявил сегодня, что Трамп намерен добиваться разрешения конфликта на Украине в случае своей победы на выборах в ноябре этого года.

Контакты Орбана с Трампом раскритиковали в Белом доме. Так, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан назвал миротворческие усилия Орбана авантюризмом.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 8 июля заявил, что в Москве ценят усилия Орбана,который предпринимает серьёзную инициативу, чтобы сопоставить позиции разных сторон по ситуации на Украине.