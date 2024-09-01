Берлин, 1 сентября, 2024, 18:18 — ИА Регнум. Группа общественных деятелей Германии опубликовала по случаю 85-й годовщины начала Второй мировой войны открытое письмо в газете Berliner Zeitung, в котором призвала Берлин и Париж выступить за скорейшее прекращение конфликта на Украине.

ИА Регнум СВО, ситуация на фронте

«Мы требуем: сложите оружие! Мы призываем правительство Федеративной Республики, Францию ​​и европейских партнёров обратиться к Украине и Российской Федерации с конкретными инициативами», — указано в заявлении группы «Новое начало».

По их словам, целью должно быть прекращение огня и проведение мирных переговоров без каких-либо предварительных условий.

В документе отмечается, что опасность «ядерной пропасти» увеличивается с каждым днём. При этом, по их мнению, военного решения у данного конфликта не существует.

Как сообщало ИА Регнум, российские власти неоднократно отмечали, что готовы к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом специальной военной операции, а также при условии признания новых территориальных реалий. Так, в марте Путин напомнил, что Россия по-прежнему готова к переговорам по Украине, но такие переговоры должны быть основаны на реальности.

Ранее российский лидер назвал условия для начала переговоров с Киевом. Для этого Украина должна вывести войска со всей территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Президент пояснил, что, как только Киев заявит о готовности к такому решению и начнёт реальный вывод войск, а также официально уведомит об отказе от планов вступления в НАТО, Россия незамедлительно прекратит огонь и начнёт переговоры.