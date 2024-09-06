Москва, 6 сентября, 2024, 15:42 — ИА Регнум. За минувшую неделю, с 31 августа по 6 сентября, в плен сдался 41 украинский военный, сообщило 6 сентября Министерство обороны России.

Павел Лисицын/РИА Новости

«В течение недели на линии боевого соприкосновения 41 украинский военнослужащий сдался в плен», — сообщило ведомство.

Российский офицер с позывным Виктор 4 сентября рассказал, что командир роты ВСУ сдался в плен вместе с подчинёнными в ДНР. Офицер добавил, что во время боёв за один из населённых пунктов его рота взяла в плен сразу семерых украинских военных.

Взятый в плен 3 сентября украинский старший лейтенант Антон Фурдоленко рассказал, что командование ВСУ оставило целое подразделение в селе Коренево в Курской области.

Минобороны сообщало 29 августа, что в Курской области за сутки в плен сдались пять бойцов, а 24 августа в плен сдались 10 украинских военнослужащих.