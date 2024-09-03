Москва, 3 сентября, 2024, 10:21 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) оставили целое подразделение своих бойцов в селе Коренево в Курской области. Об этом 3 сентября рассказал украинский военнопленный командир третьего взвода второй роты 11-го отдельного стрелкового батальона старший лейтенант Антон Фурдоленко.

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По словам пленного, его взвод получил задание занять лесополосу, но она уже была занята другими военнослужащими ВСУ. В результате их перевезли для ротации в Коренево.

«Должны были нас поменять вечером в этот же день — не приехали. Потом стянулись там со всех сторон, уже поняли, что это ваши, вышел мужчина <…> Мы поговорили: «Сдаетесь?» — «Сдаемся», — рассказал Фурдоленко на видео, предоставленном Министерством обороны РФ.

По его словам, украинское подразделение выводили на ротацию с правого берега Днепра. После этого украинские военные оказались в Курской области. По дороге на позиции подразделение попало под обстрел.

Как сообщало ИА Регнум, пленный военнослужащий ВСУ Дмитрий Лабунский 28 августа рассказал, что украинским военным было дано распоряжение расстреливать оказывающих сопротивление мирных жителей в Курской области.

Другой военнопленный ВСУ Анатолий Власенко рассказал 26 августа, как попал в плен после приказа командования «держать оборону» в якобы пустом доме, где их встретили российские войска. По его словам, украинское командование отправило его подразделение на штурм. При этом при мобилизации он не проходил медкомиссию и в зону боевых действий не собирался.