Москва, 29 августа, 2024, 14:34 — ИА Регнум. В Курской области за сутки в плен сдались пять бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщили в Минобороны России.

Global Look Press

«Пять военнослужащих ВСУ сдались в плен», — говорится в публикации Telegram-канала оборонного ведомства.

Также военные Вооружённых сил (ВС) России сорвали попытки атак противника в районах населённых пунктов Спальное, Ольговка и Русская Конопелька в Курской области. Российские бойцы ликвидировали 75 военных, танк и восемь бронированных машин ВСУ, добавили в Минобороны.

Сообщается, что российские подразделения продолжают проводить разведывательно-поисковые действия по выявлению и уничтожению в лесных массивах диверсионных групп противника, который пытался проникнуть вглубь территории РФ.

По информации на 28 августа украинские формирования за сутки потеряли до 380 бойцов и 30 единиц техники в ходе столкновений в Курской области.

По данным МО РФ, всего за время боёв в Курской области ВСУ потеряли до 7 тыс. бойцов, 74 танка, 35 боевых машин пехоты, 62 бронетранспортёра, 460 боевых бронированных машин, 210 автомобилей, 51 артиллерийское орудие, 13 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе четыре РСЗО HIMARS и одну MLRS, пять установок зенитных ракетных комплексов, десять станций радиоэлектронной борьбы, две РЛС контрбатарейной борьбы, одну РЛС ПВО и пять единиц инженерной техники.