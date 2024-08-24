Москва, 24 августа, 2024, 14:56 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Курской области в российский плен сдались 10 украинских военнослужащих. Об этом 24 августа сообщили Министерстве обороны РФ.

Алексей Коновалов/ТАСС

«10 военнослужащих ВСУ сдались в плен», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В Минобороны добавили, что российские военные продолжают выявлять и уничтожать в лесных массивах диверсионные группы Вооружённых сил Украины (ВСУ), пытавшиеся проникнуть вглубь российской территории.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 24 августа замначальника главы военно-политического управления Министерства обороны России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что морпехи взяли в плен 10 украинских военных.

На курском направлении Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки 24 августа более 360 военнослужащих и 29 единиц бронетехники, в том числе два танка, три боевые машины пехоты, два бронетранспортёра, 22 боевые бронированные машины. Всего за время боевых действий на курском направлении украинская армия лишилась более 5500 военнослужащих, 71 танка, 30 боевых машин пехоты, 57 бронетранспортёров, 372 бронемашин, 170 автомобилей, 36 артиллерийских орудий.

За неделю, с 17 по 23 августа, Вооружённые силы России на линии боевого соприкосновения взяли в плен 29 украинских военных.