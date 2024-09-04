Донецк, 4 сентября, 2024, 18:58 — ИА Регнум. Командир роты Вооружённых сил Украины (ВСУ) сдался плен вместе с подчинёнными в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом рассказал российский офицер с позывным Виктор.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, во время боёв за один из населённых пунктов его рота взяла в плен сразу семерых украинских военных. В первой группе были четыре человека, а затем сдались ещё трое.

«Оказалось, это управление роты: старшина, фельдшер и командир роты. Командир говорит: у них людей нет, у него роту взяли и раскидали по бригадам. Ему оставили только восемь человек», — цитирует его Минобороны РФ.

Как сообщало ИА Регнум, 3 сентября взятый в плен командир третьего взвода второй роты 11-го отдельного стрелкового батальона украинской армии старший лейтенант Антон Фурдоленко рассказал, что командование ВСУ оставило целое подразделение в селе Коренево в Курской области.

Пленный боец ВСУ Анатолий Власенко 26 августа рассказал, что попал в плен после приказа командования «держать оборону» в якобы пустом доме, в котором их встретили российские военные.