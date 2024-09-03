Улан-Батор, 3 сентября, 2024, 09:06 — ИА Регнум. Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух принял предложение президента России Владимира Путина принять участие во встрече в формате «аутрич БРИКС плюс», которая состоится в Казани в октябре.

Кристина Кормилицына/РИА Новости

В ходе двусторонней встречи в Улан-Баторе Путин пригласил своего коллегу из Монголии в Казань для участия во встрече БРИКС.

«Я принимаю ваше приглашение», — ответил на это Хурэлсух.

Как сообщало ИА Регнум, 2 сентября помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков рассказал, что российская сторона пригласила на саммит межгосударственной организации БРИКС в Казани в октябре 36 иностранных лидеров. Он уточнил, что 18 из них уже подтвердили своё участие в мероприятии.

Ранее в этот же день в СМИ появились сообщения, что Турция подала официальную заявку на вступление в БРИКС. В августе Азербайджан подал заявку на вступление в БРИКС. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим в конце июля заявил, что его страна официально заявила о желании присоединиться к БРИКС.

Россия с 1 января 2024 года приняла эстафету председательства в БРИКС. С 2010 года в БРИКС входили Россия, Китай, Индия, Бразилия и ЮАР, а с начала текущего года в межгосударственное объединение вошли Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия.