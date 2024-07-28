Куала-Лумпур, 28 июля, 2024, 17:37 — ИА Регнум. Малайзия официально заявила о своём желании присоединиться к БРИКС, направив в Россию письмо, сообщил 28 июля премьер-министр страны Анвар Ибрагим.

Сергей Бобылев/ТАСС

«Малайзия направила России как председателю БРИКС письмо с заявкой на вступление в организацию, а также выразила открытость к участию в качестве страны-члена или стратегического партнёра», — сообщил Ибрагим в официальном заявлении.

Он сообщил, что обсудил планы страны присоединиться к БРИКС с главой МИД России Сергеем Лавровым.

В БРИКС с 2010 года входили пять стран: Россия, Бразилия, Индия, Китая и ЮАР. С 1 января 2024 года к объединению присоединились Египет, Иран, ОАЭ, Эфиопия и Саудовская Аравия.

В преддверии визита Лаврова в Малайзию глава МИД страны Мохамад Хасан заявил, что Куала-Лумпур подаст заявку в БРИКС в будущем году.

Ибрагим перед визитом главы МИД РФ написал в соцсети Х, что Малайзия намерена присоединиться к БРИКС. Это перспективный шаг, который поможет укреплению сотрудничества Малайзии и России.

Лавров прибыл в Куала-Лумпур 27 июля. Сегодня, 28 июля, состоялись его встречи с Хасаном и с Ибрагимом. По итогам переговоров глава МИД России провёл пресс-конференцию, сообщив журналистам о заинтересованности Малайзии в сближении с БРИКС, которое Москва будет поддерживать.