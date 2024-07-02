Вашингтон, 2 июля, 2024, 19:25 — ИА Регнум. Соединённые Штаты намерены объявить о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму 2,3 млрд долларов. Об этом 2 июля заявил глава Пентагона Ллойд Остин, слова которого приводит агентство Reuters.

Axel Heimken/dpa/Global Look Press

В новый пакет вооружений, уточняется в публикации, войдут противотанковые средства, а также ракеты-перехватчики к системам противовоздушной обороны (ПВО).

Заявление главы Пентагона было сделано на фоне визита главы минобороны Украины Рустема Умерова и главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака в Вашингтон.

Ранее агентство Associated Press со ссылкой на источники сообщало, что Соединённые Штаты Америки собирались объявить о новом пакете помощи 25 июня. Отмечалось, что в новый пакет войдут боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS американского производства, а также артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 миллиметров, стрелковое оружие и вспомогательное оборудование.

Как передавало ИА Регнум, 12 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что министры обороны стран Североатлантического альянса согласуют план по выделению Украине вооружений на общую сумму $40 млрд ежегодно. Однако на следующий день министры обороны на встрече в Брюсселе не смогли согласовать это обязательство.

Российская сторона неоднократно призывала Запад воздержаться от поставок оружия Украине. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указывал, что любые предназначенные для ВСУ военные грузы являются законной целью для российских вооружённых сил. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что западная помощь Киеву не способна изменить ход специальной военной операции, а поставки оружия Украине только истощают ресурсы этих стран.