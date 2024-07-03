Вашингтон, 3 июля, 2024, 21:13 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден распорядился выделить 150 млн долларов на предоставление военной помощи Украине. Об этом говорится в поручении госсекретарю Энтони Блинкену, опубликованном 3 июля на сайте Белого дома.

Alex Brandon/AP/TASS Глава киевского режима Владимир Зеленский и президент США Джо Байден

«Я поручаю государственному секретарю направить 150 млн долларов на оборонные статьи и услуги министерства обороны, военное образование и подготовку для предоставления помощи Украине», — указано в документе.

Также он поручил Блинкену определить, нужно ли выделить Украине еще 12 млн долларов помощи, исходя из интересов американской нацбезопасности.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что Соединённые Штаты намерены объявить о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму 2,3 млрд долларов.

Также генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг информировал, что министры обороны стран Североатлантического альянса согласуют план по выделению Украине вооружений на общую сумму $40 млрд ежегодно.

Российская сторона неоднократно призывала Запад воздержаться от поставок оружия Украине. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указывал, что любые предназначенные для ВСУ военные грузы являются законной целью для российских вооружённых сил.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что западная помощь Киеву не способна изменить ход специальной военной операции, а поставки оружия Украине только истощают ресурсы этих стран.