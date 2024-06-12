Баку, 12 февраля, 2024, 13:25 — ИА Регнум. Посла Евросоюза в Азербайджане Петера Михалко вызвали в МИД республики и выразили обеспокоенность деятельностью мониторинговой миссии ЕС в Армении, сообщила 12 февраля пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства на своём сайте.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В ходе встречи до внимания ещё раз было доведено, что противоречащая первоначально достигнутым договорённостям деятельность мониторинговой миссии ЕС в Армении вызывает серьезную обеспокоенность», — сказано в сообщении.

В Баку подчеркнули, что указанная миссия, вопреки заявленным целям вносить вклад в региональную стабильность, а также построение доверия между двумя странами, широко используется как средство пропаганды против Азербайджана.

Как передавало ИА Регнум, очередное обострение обстановки в Нагорном Карабахе произошло осенью 2023 года. В результате 19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий локального характера». При посредничестве России Азербайджан и руководство Нагорного Карабаха 20 сентября договорились о перемирии. В итоге Нагорный Карабах перешёл под контроль Баку. При этом армянское руководство признало регион частью территории Азербайджана ещё осенью 2022 года.

26 декабря президент Азербайджана и премьер-министр Армении Ильхам Алиев и Никол Пашинян на неформальном саммите СНГ, который прошёл в Санкт-Петербурге, встретились впервые с момента обострения ситуации в Нагорном Карабахе минувшей осенью. Они пожали друг другу руки.

После саммита пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков информировал, что руководство двух стран движется к финализации мирного договора.

Помощник президента Азербайджана, заведующий отделом администрации президента по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев позднее подтвердил, что между Баку и Ереваном достигнут значительный прогресс по тексту мирного договора. По его словам, Азербайджан и Армения способны вести прямые двусторонние переговоры даже без посредников. Кроме того, отметил он, в настоящее время нет серьёзных препятствий для заключения мирного соглашения.