Владивосток, 6 сентября, 2024, 11:02 — ИА Регнум. Хочется, чтобы спорт оставался сферой для спортсменов, а не для «политических маргиналов» и «гендерных извращенцев». Об этом 6 сентября заявила журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова.

AP/TASS/Ariana Cubillos

«Желаю поменьше сталкиваться с политизацией спорта, хотя это фактически моя мечта, которая вряд ли сбудется <…> Это уже не политизация, а дебилизация спорта, когда путают гендеры, когда люди, которые раньше были мужчинами, стали идентифицировать себя как женщины и идут в женские виды спорта. Спорт от этого страдает и уничтожается», — заявила дипломат.

По мнению Захаровой, не стоит тащить проблемы, в том числе и душевного нездоровья, в спорт. При этом она призвала не портить то, что не создавали, а точнее — не портить мировой спорт.

Президент России Владимир Путин 2 сентября заявил, что руководство МОК грубо попирает олимпийские идеалы, но Россия идёт и продолжит идти по пути демократизации спорта и снятия надуманных ограничений. В тот же день Путин назвал уничтожением женского спорта участие трансгендеров в женских соревнованиях.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на случившееся заявил, что Россия предпочла бы видеть старый добрый Международный олимпийский комитет с прежними идеями олимпизма, но эти времена миновали.

В августе Захарова заявила, что попытки МОК придать Олимпийским играм «новую инклюзивность» в угоду западным неолиберальным элитам приводят к удручающему результату.

МОК 30 июля допустил до участия в женских соревнованиях по боксу на Олимпиаде-2024 в Париже двух трансгендеров — Хелиф, а также Линь Юйтин из Китайского Тайбэя (Тайвань). Тогда директор МОК по коммуникациям Марк Адамс заявил, что было установлено, что трансгендеры в данном случае являются женщинами.

Экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев заявил, что трансгендеры используют своё преимущество, приходя в женские виды спорта.