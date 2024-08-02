Москва, 2 августа, 2024, 13:43 — ИА Регнум. Россия предпочла бы видеть старый добрый Международный олимпийский комитет (МОК) с прежними идеями олимпизма, эти времена миновали, заявил 2 августа на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя резонансный бой на Олимпиаде в Париже между алжиркой Иман Хелиф, ранее провалившей гендерный тест, и итальянкой Анджелой Карини.

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По его мнению, олимпийское движение становится жертвой псевдолиберальных проявлений, граничащих с извращениями.

«Конечно, мы бы предпочли всё-таки видеть старый добрый Международный олимпийский комитет со старыми добрыми идеями олимпизма и классическим олимпийским мировоззрением, в котором своё важное место занимали и российские спортсмены. Но, к сожалению, эти времена уже миновали», — констатировал Песков.

Он также признался, что не смотрел бой и особого желания это делать у него нет.

Как передавало ИА Регнум, 30 июля Международный олимпийский комитет допустил до участия в женских соревнованиях по боксу на Олимпиаде-2024 в Париже двух трансгендеров — Иман Хелиф из Алжира, а также Линь Юйтин из Тайваня. По словам представителя комитета, было установлено, что они являются женщинами. Позже МОК призвал не оказывать давление на спортсменок, так как на данном этапе они соответствуют требованиям.

1 августа боксёрша из Италии Анджела Карини отказалась продолжать бой с Хелиф на Олимпиаде. Бой продлился 46 секунд. После этого Карини бросила шлем на пол, закричав: «Это несправедливо!».

Ранее глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев проинформировал, что в 2023 году Хелиф и Юйтин попытались выдать себя за женщин на мировом первенстве в Индии. Однако результаты генетических тестов доказали, что они имеют ХY-хромосомы.