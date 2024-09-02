Кызыл, 2 сентября, 2024, 11:28 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 2 сентября назвал уничтожением женского спорта участие трансгендеров в женских соревнованиях.

Global Look Press/Petter Arvidson/Keystone Press Agency

Участие таких спортсменов в женских видах спорта он назвал несправедливым.

«Это чушь, бред. Они просто убивают напрочь женский спорт», — заявил Путин на открытом уроке «Разговор о важном» в школе №20 в Кызыле.

Президент отметил, что любой мужчина может просто объявить себя женщиной и выступать в любом виде спорта. У женщин в результате не будет шансов занимать призовые места.

Как сообщало ИА Регнум, на Олимпиаде-2024 в Париже в женских соревнованиях по боксу участвовали два трансгендера — Иман Хелиф из Алжира и Линь Юйтин из Китайского Тайбэя (Тайвань). Итальянка Анджела Карини через 46 секунд после начала состязания с Хелиф отказалась продолжать бой, назвав его несправедливым.

Как отметил депутат Госдумы, экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев, трансгендеры используют своё преимущество, приходя в женские виды спорта. В мужских соревнованиях они не смогли достойно себя проявить, но ради славы и медалей готовы на всё.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 17 августа заявила, что допуском трангендеров к женским соревнованиям нынешнее руководство Международного олимпийского комитета попыталась придать Олимпийским играм «новую инклюзивность». Это делается в угоду западным неолиберальным элитам.