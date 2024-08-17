Москва, 17 августа, 2024, 12:04 — ИА Регнум. Попытки президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха придать Олимпийским играм «новую инклюзивность» в угоду западным неолиберальным элитам приводят к удручающему результату, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Jan Woitas/Global Look Press

По словам дипломата, президент МОК использовал своё служебное положение и состоявшиеся Олимпийские игры не столько для развития мирового спорта, сколько для продвижения неолиберальных подходов к «инклюзивности».

«В мире есть только два пола — мужской и женский. Как следствие, существуют мужские и женские спортивные состязания. Попытки Томаса Баха в угоду западным неолиберальным элитам привнести в Олимпийские игры «новую инклюзивность» приводят к удручающему результату», — ответила Захарова на вопрос СМИ в связи с заявлениями президента МОК относительно гендерной идентичности спортсменов-олимпийцев.

Захарова отметила, что Бах пытался прикрыть свои решения по допуску некоторых боксёров-женщин на Олимпийский турнир неоднозначными комментариями по гендерной тематике. Он заявил, что не существует научного способа для проведения различия между мужчинами и женщинами.

«Не знаем, какие «достоверные научные данные» нужны господину Баху. До сих пор у здравомыслящей части человечества никаких вопросов по гендерной теме не возникало», — заключила представитель МИД РФ.

Как сообщало ИА Регнум, 30 июля Международный олимпийский комитет допустил до участия в женских соревнованиях по боксу на Олимпиаде-2024 в Париже двух трансгендеров — Хелиф, а также Линь Юйтин из Китайского Тайбэя (Тайвань). По словам директора МОК по коммуникациям Марка Адамса, было установлено, что трансгендеры в данном случае являются женщинами.

На Играх в Париже боксёрша из Италии Анджела Карини отказалась продолжать бой с Хелиф. Поединок продлился 46 секунд. После этого итальянка бросила шлем на пол, закричав: «Это несправедливо!».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на случившееся сказал, что Россия предпочла бы видеть старый добрый Международный олимпийский комитет с прежними идеями олимпизма, но эти времена миновали.