Париж, 30 июля, 2024, 19:15 — ИА Регнум. Международный олимпийский комитет (МОК) одобрил участие боксёров Иманы Хелиф из Алжира и Линь Юйтин из Тайваня, которые после провала гендерного теста были дисквалифицированы на чемпионате мира 2023 года, к участию в женских соревнованиях на Олимпийских играх в Париже.

Аndreas Gora/Global Look Press

«В данном случае установлено, что они женщины. Все участники Олимпийских игр соблюдают и уважают правила отбора», — заявил представитель МОК Марк Адамс, слова которого приводит агентство France presse (AFP).

Как уточняет The Guardian, обе спортсменки выступали на Олимпийских играх 2020 года в Токио, однако во время чемпионата мира 2023 года в Нью-Дели они провалили гендерный тест. По словам главы Международной ассоциации бокса (IBA) Умара Кремлева, некоторые спортсмены на мировом первенстве в Индии пытались выдать себя за женщин, однако по результатам генетических тестов было доказано, что они имеют ХY-хромосомы.

Линь Юйтин является двукратной чемпионкой мира (2018, 2022), Иман Хелиф стала серебряным призёром чемпионата мира 2022 года.

В 2021 года МОК опубликовал свод принципов для международных федераций по допуску трансгендеров до соревнований. Там, в частности, отмечалось, что «любой спортсмен, соответствующий критериям допуска, должен выступать в той гендерной категории, в которой чувствует себя лучше». В том же году первый спортсмен трансгендер принял участие в Олимпийских играх.

Первым трансгендером на Олимпиаде стала новозеландка Лорел Хаббард, в Токио в 2021 году она выступила в соревнованиях по тяжёлой атлетике. 44-летняя спортсменка, сменившая пол в 2012 году, не смогла выполнить ни одной успешной попытки.

Как передавало ИА Регнум, церемония открытия Олимпийских игр прошла в Париже 26 июля. Открытие Олимпиады подверглось сильной критике по всему миру. Так, американский предприниматель Илон Маск назвал вопиющим неуважением к христианам пародию трансвеститов на «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи.

Позднее Организационный комитет Олимпийских игр принёс извинения перед теми, кого задели сцены, продемонстрированные во время церемонии открытия Олимпиады. Директор по коммуникациям оргкомитета Анн Дешам заявила, что у организаторов якобы не было намерения продемонстрировать неуважение к какой-либо религиозной группе. Она добавила, что режиссёр церемонии Тома Жолли хотел «отпраздновать толерантность общества».

Международный олимпийский комитет удалил с официальных ресурсов организации видео с подборкой лучших моментов церемонии открытия Олимпийских игр — 2024. Ролик стал недоступен для просмотра с вечера 27 июля на YouTube-канале Olympics и на сайте организационного комитета Игр-2024. Дешам объяснила это геоблокировкой.