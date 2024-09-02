Москва, 2 сентября, 2024, 04:44 — ИА Регнум. Руководство Международного олимпийского комитета (МОК) грубо попирает олимпийские идеалы, но Россия идёт и продолжит идти по пути демократизации спорта и снятия надуманных ограничений. Такое мнение российский лидер Владимир Путин высказал в интервью монгольской газете «Оноодор» в преддверии своего визита в страну.

ИА Регнум Путин, ШОС

По словам президента, МОК действует по указке коллективного Запада, прежде всего США.

«Вместо борьбы за права спортсменов, за целостность и универсальность олимпийского движения комитет обеспокоен сохранением собственного статуса, власти и финансового благополучия», — заявил Путин.

Президент подчеркнул, что Россия будет расширять форматы национальных и международных спортивных событий.

Как сообщало ИА Регнум, Путина 2 сентября встретили в столице Тывы. Глава государства впервые за 10 лет посетил регион.

В рамках визита российский лидер посетит Кызыльское президентское кадетское училище и первый построенный в новейшей истории России буддистский монастырь «Тубтен Шедруб Линг».

Республика Тыва была выбрана первым пунктом поездки Владимира Путина в рамках официального визита в Монголию. Затем президент примет участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

Российский лидер посетит Монголию с официальным визитом 3 сентября. Он примет участие в торжествах, посвящённых 85-летию победы СССР и Монголии над милитаристской Японией на Халхин-Голе.