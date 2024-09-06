Москва, 6 сентября, 2024, 10:46 — ИА Регнум. Существует вероятность, что основатель Telegram Павел Дуров отдаст под давлением властей Франции ключи шифрования мессенджера, заявил 6 сентября зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

VK / Павел Дуров

Он рассказал о своём разговоре с Дуровым восемь лет назад. Медведев тогда высказал Дурову своё отношение к проблеме безопасности, связанной с тем, что Telegram могут пользоваться террористы.

«Поэтому вы должны будете рано или поздно эти ключи шифрования, наверное, отдать. И он говорит: «Я никогда и никому это не отдам!» Это дословно. Никогда и никому! Я думаю, что он реально верит в это», — сообщил Медведев ТАСС.

Но если французские власти сильно надавят на Дурова, он отдаст им ключи. К такому неблагоприятному развитию событий есть предпосылки, считает Медведев.

Он также отметил, что власти Франции в итоге освободят Дурова, чтобы не портить свой имидж из-за негативной реакции общественности на его задержание. По словам Медведева, французский президент Эммануэль Макрон не захочет, чтобы на него «выливались помои» общественного недовольства.

Как сообщало ИА Регнум, 24 августа Дуров был задержан в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа, его заключили под стражу. Четыре дня его допрашивали, и 28 августа прокуратура предъявила основателю Telegram обвинения в 10 уголовных преступлениях. Суд освободил Дурова под залог в размере €5 млн, взяв с него обязательство не уезжать из Франции в течение шести месяцев.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 6 сентября назвала отвратительными действия французских властей. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что в слова Макрона об отсутствии политических мотивов в деле против Дурова трудно поверить.