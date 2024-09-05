Нижний Тагил, Свердловская область, 5 сентября, 2024, 16:38 — ИА Регнум. Суд заключил под стражу до 2 ноября мужчину, обвиняемого в убийстве и изнасиловании 11-летней школьницы в Нижнем Тагиле. Об этом 5 сентября сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Ирина Волк/Telegram

«Дзержинский районный суд Нижнего Тагила избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 30 суток, то есть по 2 ноября 2024 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что прокурор в суде дал заключение о необходимости заключить фигуранта под стражу, поскольку тот обвиняется в совершении особо тяжких преступлений. При этом он пытался скрыть следы и уйти от органов следствия.

Как сообщало ИА Регнум, девочка 31 августа не вернулась домой с прогулки. В тот же вечер её отец обратился в полицию. Для поиска ребёнка задействовали 140 сотрудников правоохранительных органов, а также волонтёров трёх поисковых отрядов. В первые сутки удалось найти телефон школьницы.

3 сентября тело девочки нашли в подвале дома, в котором она жила. Как рассказал отец погибшей, в квартире его соседа при обыске нашли кровь. Чья кровь была обнаружена, неизвестно. Он также сообщил, что в убийстве подозревают соседа.

Сотрудники полиции 3 сентября задержали подозреваемого в Москве, после чего доставили в Свердловскую область для проведения следственных действий. На следующий день ему предъявили обвинения в изнасиловании и убийстве.